Jean Luc torna a recaure de la seva lesió en el bíceps femoral esquerre

Cinc lesionats apareixen a l’informe mèdic del Nàstic

Actualitzada 03/01/2018 a les 20:10

Jean Luc Assoubre està entrenant a banda de la resta de companys perquè ha recaigut de la seva lesió al bíceps femoral esquerre, que ja el va mantenir allunyat dels terrenys de joc a principis de temporada. L’extrem de Costa d’Ivori és baixa segura de cara al partit d’aquest dissabte contra el Rayo Vallecano i està per veure quant de temps romandrà en el dic sec.



Quatre futbolistes més apareixen en l’informe mèdic facilitat aquest dimecres pel club grana. Ike Uche, amb una lesió muscular a l’isquiotibial esquerre, està realitzant fisioteràpia, però podria estar al voltant d’entre tres i quatre setmanes de baixa. Depenent de la seva evolució, aquest període es podria reduir.



Stephane Emaná, operat de la clavícula, continua amb els exercicis de rehabilitació, i la seva participació no està prevista en les pròximes setmanes. Més preocupant és la situació de Sergio Tejera, el qual pateix una lesió en el lligament lateral intern del seu genoll, la qual el mantindrà apartat dels terrenys de joc durant un llarg temps. El club té por que la seva recuperació s’allargui i, per aquest motiu, està valorant fitxar un altre centrecampista. Finalment, Mohammed Djetei continua recuperant-se de la seva lesió en els lligaments del genoll.