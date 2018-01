El Sant Andreu fa una col·lecta per repatriar el cos de la mare d'un aleví

Volen enviar-lo a Guinea Equatorial

Actualitzada 03/01/2018 a les 18:44

La UE Sant Andreu està fent una col·lecta per repatriar a Guinea Equatorial el cos de la mare d’un jugador de l’aleví. La dona va morir a l’edat de 28 anys i la majoria dels seus familiars viuen al país africà, d’on era ella i també d’on prové el nen. La família no té suficients recursos per portar el cos cap allà, el que suposa una despesa aproximada d’uns 7.000 euros.



Gràcies a la crida que ha fet el Sant Andreu, ja s’han recaptat uns 4.400 gràcies a la solidaritat de socis, simpatitzants i altres entitats, segons ha explicat el club a través del seu perfil de Twitter.