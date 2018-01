La cessió del davanter Álvaro Vázquez també és imminent, però manca la signatura del president, Chen Yanseng

Actualitzada 01/01/2018 a les 20:40

Amb les operacions de Javier Matilla i César Arzo tancades, ben lligades i anunciades oficialment, el Gimnàstic de Tarragona té les mires posades en altres objectius. De fet, hi ha altres dos futbolistes que estan a punt de caramel i, a banda d’aquests, entre un i dos jugadors més podrien arribar durant aquest mercat d’hivern. La direcció esportiva està treballant molt ràpidament en aquest mercat d’hivern, encara que al club li hagués agradat una mica més de celeritat en les arribades de Giorgi Aburjania i Álvaro Vázquez. En cap dels dos casos, però, el Nàstic té a veure amb què no siguin a Tarragona, ja que la postura i l’oferta grana, en ambdós casos, està sobre la taula.



El cas que sembla més enrevessat (encara que no ho és gens) és el del migcampista georgià. L’acord entre el futbolista i el Nàstic és total. A més, és ben senzill: el jugador vol abandonar Sevilla, on en el filial no ha disposat de minuts, i vol tornar a la casa que el va apadrinar en la seva arribada a Espanya. Amb el Nàstic, en mitja temporada (2015-16), va disputar un total de setze enfrontaments, quinze d’ells com a titular. Bons números per haver arribat en el mercat d’hivern. Però, al Sevilla Atlético, en una temporada i mitja, únicament ha pogut participar en 24 enfrontaments, quatre com a titular: 740 minuts. Són xifres molt pobres per a un jugador que assegurava en la seva arribada a Tarragona que venia a Espanya a intentar triomfar a Primera Divisió.



El problema és que el Sevilla encara no ha decidit al cent per cent què vol fer amb Aburjania. Una opció seria la d’una cessió fins a final de temporada, la qual no agrada tant al Nàstic com la de fitxar el jugador lliure, després d’haver rescindit el seu contracte. Ara bé, el Sevilla sap que va pagar un milió i mig d’euros per un futbolista que no vol regalar i, en cas de rescissió, intentaria assegurar-se una opció de compra o un tempteig preferencial. Encara està per determinar.



Per altra banda, Álvaro Vázquez està només a l’espera que el president del RCD Espanyol, Chen Yansheng, signi el contracte que ha de permetre que el punta acabi cedit a Tarragona fins el 30 de juny del 2018.



Álvaro, de 26 anys, no ha jugat cap minut aquesta temporada al club blanc-i-blau, en la segona campanya depsrés del seu retorn procedent del Getafe. No marca cap gol des de la temporada 2015-16, amb el club madrileny, però sap que a Tarragona pot tornar a triomfar.