El Nàstic, present a la memòria del 2017 de la Lliga Genuine

LaLiga ha confeccionat un vídeo

Redacció

Actualitzada 01/01/2018 a les 19:44

El Nàstic Genuine és «el millor equip de la història del club». Així ho assegura sempre el seu president, Josep Maria Andreu, el qual està més orgullós d’aquest conjunt que de qualsevol altre. Però no només n’estan orgullosos aquí, sinó que l’equip del Nàstic per a discapacitats és tot un referent al territori espanyol.



La Lliga de Futbol Professional (LaLiga) ha confeccionat un vídeo amb la memòria de l’any 2017 de la Lliga Genuine. Cal recordar que l’ens liderat per Javier Tebas va posar en marxa aquesta temporada una competició on tots els equips de nois i noies amb discapacitat hi poguessin participar, un campionat itinerant que arribarà a Tarragona en tan sols tres setmanes.



El Nàstic és ben present en l’esmentat vídeo, en el qual hi apareixen, entre d’altres nois d’arreu del país, els dos capitans grana, el Rubén Almazán i l’Álvaro Cano. Dos joves que, a banda de grans jugadors, estan portant la bandera de Tarragona per tota Espanya.