Increïble gest dels alevins del CD La Floresta

Guanyen el torneig i li regalen el trofeu a un jugador del Santes Creus que s'havia empassat la llengua

Actualitzada 30/12/2017 a les 18:53

El món de futbol és sorprenent, cada dia més. A més, en moltes ocasions val la pena veure un partit o un torneig perquè s'hi poden apreciar coses sorprenents. Tant sorprenent com el gest que ha tingut aquest dissabte a la tarda el CD La Floresta durant el Trofeu d'Alevins de Nadal.



Al llarg del matí, un jugador del CE Santes Creus es va empassar la llengua. El seu entrenador el va atendre ràpidament, i la cosa no va anar a més. El jove va marxar cap a casa i va dir adéu al torneig. Això sí, sense cap mal, que és el més important.



Però el millor estava per arribar. L'equip local, el CD La Floresta, ha guanyat el torneig però no s'ha quedat el trofeu. En rebre'l, els joves han decidit creuar el camp i entregar-li la copa al CE Santes Creus. El trofeu, de fet, era per al jove que s'ha empassat la llengua.



Han guanyat al camp i també en el cor de tots els seguidors que han aplaudit el gest.