Querol espera l'inici de la segona volta per tornar a vestir-se de curt

Si es compleixen els pronòstics, el retorn del reusenc es podria fixar passada la visita al Nou Estadi en el derbi

Actualitzada 28/12/2017 a les 19:56

David Querol comença a veure la llum al final del túnel. L’inici de la segona volta, el dissabte 13 de gener davant el Lugo a l’Estadi Municipal, pot suposar una porta oberta per al davanter reusenc.



Les probabilitats que el jugador roig-i-negre arribi en les condicions òptimes per al matx amb els gallecs són gairebé nul·les, però situen el final de la seva recuperació a tocar. El derbi al camp del Nàstic, el diumenge següent, ja podria significar el retorn de Querol a les llistes d’Aritz López Garai. Si el tècnic reusenc opta per no arriscar, Querol podria tornar-se a sentir futbolista el darrer cap de setmana de gener, aprofitant la visita de l’Oviedo a l’Estadi Municipal.



Querol es va lesionar en el pitjor moment de la temporada. Gaudia de regularitat, protagonitzava els onzes de Garai i començava a destacar com un dels líders morals de l’equip. Sempre entrega, sempre lluita. Precisament aquesta lluita va ser la que el va fer frenar de cop. El 18 de novembre passat, en la visita de l’Albacete a la capital del Baix Camp, el futbolista roig-i-negre va patir una lesió al genoll. Amb empat a un sol gol al marcador, quan el CF Reus havia merescut més que la igualada, Querol va anar, amb tot, a per una pilota dividida al cor de l’àrea petita. El porter de l’Albacete, però, també va anar a per la pilota, amb la mala sort de topar amb Querol. Com a resultat, un esquinç de grau dos al lligament lateral intern del genoll dret i dos mesos de baixa.



Si els pronòstics es compleixen, Querol podria arribar a reaparèixer en el derbi, tot i que sembla una data precipitada. El cos tècnic no vol córrer riscos, tenint en compte el cas de Máyor en què, quatre setmanes de recuperació es van convertir en, gairebé, vuit.



Querol necessitarà tornar a oferir la seva millor versió quan reaparegui amb l’equip. L’arribada de Yoda, la recuperació de Vítor, les rotacions de Garai i la seva aposta pel 4-4-2 van minimitzar les lesions importants de Ricardo Vaz i el propi Querol. Per això, el reusenc haurà de lluitar per tornar a imposar-se i guanyar-se la confiança del tècnic. El mes de gener que li espera al CF Reus, molt exigent pel nivell dels rivals, també demanarà el millor del davanter.