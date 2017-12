Matilla s'incorpora oficialment a la disciplina grana

El migcampista ha estat entrenant les darreres setmanes amb el Nàstic

Actualitzada 29/12/2017 a les 18:55

Després d’estar unes setmanes entrenant amb l’equip, el migcampista Javier Magro Matilla (Toledo, 16 d’agost de 1988) ja és oficialment jugador del primer equip grana, signant un contracte fins a final de temporada.



Un dels objectius dels entrenaments previs amb l'equip grana d'aquestes setmanes era comprovar si el jugador estava completament recuperat de la greu lesió de genoll que el va apartar dels terrenys de joc des del mes de novembre de la temporada passada durant un partit disputat contra el Mallorca corresponent al campionat de Lliga de Segona Divisió A. Matilla es va trencar els lligaments encreuats del genoll esquerre i fins a l’estiu no es va poder recuperar.



El que llavors era el seu equip, l’Elche, no va arribar a un acord amb ell perquè es quedés a l’equip a Segona B, i el futbolista va quedar lliure.



Matilla compta amb un llarg currículum. Es va formar a les categories inferiors del Villarreal, i va passar per equips com el Betis, el Murcia o l’Elche, amb el qual ho va jugar pràcticament tot durant la 2016-17. Va disputar 14 enfrontaments dels possibles fins la seva lesió i, precisament, es va perdre dos duels per una expulsió patida durant l’espectacular 4-4 al Martínez Valero entre els il·licitans i el Nàstic de Tarragona en la novena jornada de Lliga.