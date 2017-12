El defensa central César Arzo firma pel Nàstic

El jugador, de 31 anys, procedeix del Kairat Almaty de Kazakhstan

Redacció

Actualitzada 29/12/2017 a les 17:57

El Nàstic de Tarragona ha arribat amb un acord amb César Arzo (Vila-real, 21 de gener de 1986) per a que el defensa central reforci la plantilla grana.



El jugador està pendent de tancar els tràmits burocràtics per signar el seu nou contracte amb l’entitat grana. Arzo ha competit els dos últims anys al Kairat Almaty de Kazakhstan, on va coincidir uns mesos amb l’actual preparador físic de l’equip, Martí Matabosch.



Arzo va començar a jugar professionalment al Villarreal CF, on va estar quatre temporades amb l’equip a Primera Divisió i va arribar a jugar la Champions League, en l’estrena de l’equip groguet en la màxima competició europea. Posteriorment va passar pel Real Murcia, el Recreativo de Huelva i el Real Valladolid, abans de començar la seva experiència a l’estranger.



Entre 2011 i 2013 va jugar al Gent belga i després d’estar sis mesos al Real Zaragoza també va jugar al Beitar Jerusalen d’Israel i l’AEK Atenas grec, abans de fitxar pel campió de Kazakhstan.



A la trajectòria de César Arzo, també destaca la seva participació en les categories inferiors de la selecció espanyola: des de la sub-17 a la sub-21. Demà, dissabte, el jugador s’entrenarà amb els nous companys d’equip, a partir de les 17 hores, coincidint amb la tornada del primer equip al treball.