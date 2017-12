Aquest era l'aspecte que presentava El Sadar mentre els col·legiats pensaven si s'hi jugava o no.

L'encontre es va suspendre el passat 1 de desembre a causa de la neu

Redacció

Actualitzada 28/12/2017 a les 12:14

El partit entre l'Osasuna i el Nàstic al Sadar ja té dia i hora: es jugarà el 18 de gener a les 7 de la tarda. Ahir dimecres es va anunciar la data en la qual es disputarà el matx, mentre que aquest dijous s'ha concretat l'hora. Aquest encontre es va suspendre a causa de la neu el passat 1 de desembre i ha estat envoltat de polèmica.



Després que no va prosperar la denúncia presentada pel l'equip navarrès contra el Gimnàstic, en la que reclamava haver guanyat el partit per incompareixença del rival, l'encontre s'haurà de disputar. L'Osasuna adduïa que no s'havia respectat el reglament i que l'equip tarragoní havia d'haver disputat el partit l'endemà, enlloc de tornar cap a la capital tarragonina.