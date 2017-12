El Nàstic no perdrà els punts d'Osasuna als despatxos

El comitè desestima el recurs dels navarresos, que reclamava els tres punts, i el partit del Sadar s'haurà de jugar

Actualitzada 20/12/2017 a les 18:20

El Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Futbol ha desestimat aquest dimecres el recurs d'Osasuna, que reclamava els tres punts per incompareixença del Nàstic al Sadar. Tot i això, multen al Nàstic amb 602 euros.



El partit que s'havia disputar l'1 de desembre a Pamplona entre Osasuna i Nàstic va quedar suspès per la neu. Osasuna, al dia següent, va anunciar que reclamaria els tres punts perquè entenia que el club tarragoní havia de romandre 24 hores a la ciutat a l'espera del canvi en el temps, per si es podia disputar el partit. En comprovar que el Nàstic no havia fet nit a Pamplona, van reclamar la victòria sense haver de disputar-se el partit.



Per la seva banda, el Nàstic, com és completament lògic, va marxar cap a Tarragona per continuar amb el seu pla, el que estableixen tots els clubs professionals. No tenia sentit quedar-se una nit per un partit que no estava planificat, ja que ningú, ni de la Lliga de Futbol Professional, ni de la RFEF, havia dictaminat que la nova data de disputa fos el 2 de desembre.



Ja ho va deixar clar l'entrenador del Nàstic, Antonio Rodríguez Saravia 'Rodri' en la compareixença de després del no-partit: «Nosaltres tenim deu jugadors que ens esperen a Tarragona (hi havia nou lesionats de cara al duel) i no podem quedar-nos aquí, ja que tenim un pla d'entrenaments establert».



La nevada va ser suficientment important com perquè el partit no es pogués disputar. Potser sí podria haver començat, però s'hauria suspès immediatament, ja que el camp va quedar completament blanc. A més, els operaris del club local no van ser ni suficientment nombrosos com per netejar el camp mentre l'àrbitre s'ho pensava, ni suficientment eficients, ja que només van ser capaços de treure la neu de les línies durant el temps que la tripleta arbitral prenia una decisió definitiva.



La nova data

Ara, amb la decisió presa, s'obren dues vies. La primera, que Osasuna es dirigeixi al Comitè d'Apel·lació per seguir endavant amb la seva idea que el partit s'ha de donar per acabat, i que els tres punts s'han de quedar a Pamplona sense que la pilota rodi. La segona, que el club navarrès es rendeixi i que assumeixi que no té raó. En aquest cas, caldrà buscar una nova data.



Hauran de ser la LFP, conjuntament amb la RFEF i els dos clubs els que hauran de decidir la nova data. Tot fa indicar que el duel es podria disputar aproximadament el dimecres 10 de gener, ja que el partit, en principi, s'ha de jugar abans que acabi la primera volta del campionat de Lliga.