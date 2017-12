El CF Base Marc Bartra presenta els seus equips davant l'afició

L’acte va comptar amb la presència del jugador del Borussia Dortmund, Marc Bartra, amb qui els jugadors dels equips es van poder fotografiar

27/12/2017

El Club Futbol Base Marc Bartra va presentar els seus equips, aquest diumenge 24 de desembre, al Municipal de Banyeres del Penedès. Un total de 230 jugadors van ser presentats davant una multitudinària assistència de pares i aficionats. L’acte va comptar amb la presència del jugador del Borussia Dortmund, Marc Bartra, amb qui els jugadors dels equips es van poder fotografiar.



La presentació va anar a càrrec del director tècnic del club, Èric Bartra, juntament amb el jugador del Dortmund. Tots dos van destacar la progressió de l’entitat, la qual va néixer fa tres anys amb 125 jugadors i ara ja supera els 300 i compta amb 52 entrenadors. També van agrair la complicitat de les administracions de Banyeres del Penedès i Sant Jaume dels Domenys, on entrenen els jugadors, així com l’esforç i la confiança dels pares en el model formatiu impulsat pel jove club.



A l’acte també hi van assistir Josep Bartra, president del CF Base Marc Bartra, l’alcalde de Sant Jaume dels Domenys, Magí Pallarés; i l’alcalde de Banyeres del Penedès, Amadeu Benach, qui va anunciar noves millores al Municipal. El directiu i delegat de la FCF a Tarragona, Josep Vives, acompanyat del subdelegat Rafael Pinedo i del delegat al Baix Penedès, Toni Cansino, també hi van ser presents.



La presentació la va concloure Marc Bartra, qui va dedicar unes paraules d’agraïment a tots els actors implicats, en especial als tècnics, així com va encoratjar els jugadors a seguir treballant i formant-se per fer el club cada cop més gran.