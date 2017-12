Un bon Nàstic a la primera meitat torna a la crua realitat en el segon acte; la continuïtat de Rodri, a l'aire

Actualitzada 23/12/2017 a les 18:18

Nova derrota del Nàstic. Aquesta vegada, contra el Huesca, sí, el líder, però un líder que no va demostrar que fos impossible guanyar-lo. Els aragonesos van guanyar simplement perquè van aprofitar mals moments de joc del rival, un Nàstic que marxa al Nadal amb Rodri com a entrenador però que, després de mals resultats combinats amb partits mal jugats, potser torna de les festes amb un altre tècnic.



Eddy Silvestre era la gran novetat a l’onze, ja que Sergio Tejera encara no estava recuperat de la seva lesió. Pel que fa a la resta, sense novetats i amb la inclusió d’Abraham Minero pel lesionat Javi Jiménez en el carril esquerre de la defensa. Cal recordar que Xavi Molina no podia jugar per sanció.



Primers minuts de tempteig, abans d’assistir a una de les millors primeres parts que se li recorden al Nàstic. Bé en combinació, molt bé en posicionament al camp i pràcticament excel·lent en el joc per banda dreta i en les aportacions d’Uche. El punta nigerià es va acostumar a abandonar la banda per integrar-se al centre del camp i caure també a la dreta. De tant en tant, Jean Luc entrava cap a dins per intentar crear unes superioritats que generaven problemes al Huesca.



Mentrestant els aragonesos confiaven totes les seves possibilitats en els homes ofensius. Cucho Hernández, home amb més pólvora dels aragonesos, generava perill tant pel centre com per les bandes, però semblava que la defensa del Nàstic no hagués de cometre errades. Sí que va ser una errada, o un dèficit d’atenció el gol del Huesca, als 37 minuts de joc. En un tret del Cucho des de la banda dreta, Dimitrievski va desviar cap al centre, on esperava el refús Chimy Ávila. Al seu costat, un Suzuki que va badar i que no va enviar l’esfèrica a l’altra banda del camp. Per tant, l’extrem dels aragonesos no s’ho va pensar, i va afusellar Dimitrievski.



Més llenya al foc encara tres minuts després, quan Uche va quedar estès sobre la gespa, lesionat. No es va tornar a aixecar, i Rodri, en comptes d’apostar per Jean Marie Dongou, va donar entrada a Juan Delgado, decisió discutida i, fins i tot, xiulada al Nou Estadi.



En el segon acte, el Nàstic no va tenir la capacitat de reacció que necessitava. Va tornar a ser aquell equip desdibuixat, sense ànima i sense cap tipus de capacitat de reacció. Només Maikel Mesa va demostrar alguna cosa. El canari va estar a punt de marcar en el 47’, amb un tret que va acabar a córner. I, a més, va ser l’autor de l’1-2, diana que va anotar en el 93’ i que va esperonar al Nou Estadi, ja que quedaven gairebé dos minuts, en els quals l’empat mai va arribar.



I és que la jugada més desgraciada del duel va arribar en el 79’, quan Jair va anotar el segon. Després d’una gran quantitat de xuts, pilotes desviades i de rebots en la mateixa jugada, el defensor visitant va marcar el 0-2 que més mal va fer. Ara, tocarà reflexionar, i molt.





FITXA TÈCNICA



NÀSTIC

Dimitrievski, Kakabadze, Perone, Suzuki, Abraham, Jean Luc, Gaztañaga, Eddy Silvestre (Dongou, 67’), Maikel Mesa, Uche (Juan Delgado, 45’) i Manu Barreiro



HUESCA

Remiro, González, Pulido, Jair, Brezancic, Lluís Sastre, Aguilera, Chimy Ávila (Gallar, 60’), Melero (Camacho, 84’), Ferreiro i Cucho Hernández



GOLS

0-1, Chimy Ávila (37’); 0-2, Jair (79’); 1-2, Maikel Mesa (93’)



ÀRBITRE

Aitor Gorostegui Fernández (vasc). Va mostrar la targeta groga als locals Jean Luc i Eddy Silvestre; i als visitants Lluís Sastre, Melero i Brezancic



INCIDÈNCIES

El Nou Estadi va acollir 5.239 espectadors