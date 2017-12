Álvaro Vázquez, a un pas del Nàstic

El davanter de l'Espanyol vindrà cedit

Actualitzada 23/12/2017 a les 19:34

El Nàstic està completament preparat per entrar de ple en el mercat d'hivern. De fet, ja hi ha operacions fetes, o pràcticament tancades. Giorgi Aburjania, centrecampista del Sevilla, tornarà a Tarragona i Javier Matilla, migcampista a prova, també es quedarà, si no hi ha cap sorpresa de darrera hora.



El tercer futbolista que apunta a vestir la samarreta del Nàstic és Álvaro Vázquez, un davanter de 26 anys que aportarà molta qualitat a l'equip. El futbolista arribarà cedit de l'Espanyol en una operació que es podria tancar dimecres de la setmana vinent.



Álvaro es va formar futbolísticament a l'Espanyol per, després, fitxar pel Getafe. Allí, no el van respectar les lesions, i l'Espanyol va recuperar-lo fa dues temporades. En la 2016-17 va disputar deu partits, només dos com a titular, i enguany encara no s'ha vestit la samarreta del seu equip. Per aquest motiu, els blanc-i-blaus li busquen una sortida, en forma de cessió.



Amb Álvaro Vázquez, que pot jugar tant de davanter com a la banda, el Nàstic comptaria amb una davantera temible: Barreiro, Uche, Dongou...



El club té previst realitzar entre cinc i sis incorporacions, vol que la pròxima setmana la gran majoria, o totes, estiguin tancades perquè s'acoplin ràpidament a l'equip.