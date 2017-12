A per un final de 2017 tranquil

Només un triomf contra el Huesca deixaria descansar amb tranquil·litat un Nàstic que, en cas de derrota aquesta tarda, es plantejaria la continuïtat de Rodri

Actualitzada 23/12/2017 a les 09:56

El Nàstic rep aquesta tarda en un horari d'aquells que agraden poc (16 hores) al Huesca, líder de la Segona Divisió A i equip que millor futbol practica de la categoria.



De la mà de Rubi a la banqueta i del Cucho Hernández a la davantera, els aragonesos són un equip perillós perquè, entre d'altres coses, és capaç de dominar tots els registres i perquè els seus recursos ofensius són infinits.



En condicions normals, no hauria de ser un drama perdre contra el Huesca, però amb la situació en què es troba el Nàstic ara mateix, sí que ho és. L'entrenador grana, Rodri, està sent discutit ja no només pels resultats, sinó per la forma de jugar d'un equip que agrada més aviat a pocs. De fet, un mal resultat avui podria significar que el Consell d'Administració es plantegés un relleu a la banqueta que significaria començar el 2018 amb un nou inquilí.



En l'apartat esportiu, les baixes que té el Nàstic són les de Xavi Molina, sancionat; Javi Jiménez, amb un esquinç de turmell; Sergio Tejera, que no s'ha pogut recuperar a temps de les seves molèsties; i els lesionats de llarga duració Djetei i Stephane Emaná.



Per tant, l'onze amb què podria sortir el Nàstic seria el següent: Dimitrievski sota pals; Kakabadze, Perone, Suzuki i Abraham en defensa; Eddy Silvestre i Gaztañaga a la medul·lar; Maikel Mesa i Jean Luc a les bandes; i Uche i Manu Barreiro a dalt. Juan Delgado podria significar una sorpresa a l'onze, ja que es disputa un lloc amb Ike Uche, encara que les prestacions de l'africà són, indiscutiblement, millors.