Ridícul roig-i-negre (5-0)

El cuer de Segona A humilia als de López Garai

Actualitzada 20/12/2017 a les 22:56

El CF Reus pateix una humiliació majúscula contra un Córdoba que arribava al duel com a cuer de Segona A i que va golejar 5-0 a un equip sense cap argument ni cap tipus de patró de joc. Els d’Aritz López Garai continuen en zona de ningú i acomiaden el 2017 de la pitjor manera.



El conjunt andalús es va mostrar superior des del primer minut. La iniciativa del joc sempre va ser del Córdoba, el qual, a més, es va mostrar molt efectiu de cara a porteria.



Minuts d’indecisió al principi que es van acabar convertint en un domini local sense discussió. Dos minuts va necessitar el millor jugador dels locals, Sergi Guardiola, per sentenciar pràcticament l’enfrontament.



Primer, en el 24’ i, després, en el 26’, el punta dels cordovesos va anotar un doblet que va deixar fora de combat als de López Garai. El primer va ser després d’una centrada rasa per banda dreta en la qual Pichu Atienza i Migue van badar i, el segon, després d’aprofitar un tret al travesser d’un company.



Amb el 2-0, els reusencs van intenta r obrir-se, però quan havien passat quatre minuts després del descans, Aguza va anotar el tercer, el que semblava ser la sentència.



Però el que va rematar realment als de López Garai van ser el quart i el cinquè. El primer d’aquests dos, va ser el tercer de Sergi Guardiola. En un contraatac, quan faltaven dotze minuts pel final, el punta del Córdoba va afusellar a un Edgar Badia que, set minuts després, va encaixar la cinquena diana, en una altra contra, amb passada enrere de Guardiola i remat d’Aguza.





FITXA TÈCNICA



Córdoba



Kieszek, Fernández (Loueiro, 63’), Caro, Alfonso, Javi Galán, Caballero (Aguado, 74’), Edu Ramos, Javi Lara, Jovanovic (Alfaro, 81’), Sergi Guardiola i Aguza.



CF Reus



Edgar Badia, Campins, Olmo, Pichu Atienza, Migue García, Borja Fernández (Vitor, 54’), Juan Domínguez, Gus Ledes (Yoda, 54’), Carbonell, Haro (Lekic, 63’) i Máyor.



GOLS



1-0, Sergi Guardiola (24’); 2-0, Sergi Guardiola (26’); 3-0, Aguza (49’), 4-0, Sergi Guardiola (78’); 5-0, Aguza (85’)



ÀRBITRE



Jorge Valdés Aller (castellano-lleonès). Va mostrar targeta groga als visitants Olmo, Migue García, Vitor i Juan Domínguez