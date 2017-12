El Nàstic felicita el Nadal

Xavi Molina ho fa per vídeo amb la resta d'equips, i els jugadors del Nàstic es vesteixen per a l'ocasió

Actualitzada 20/12/2017 a les 14:30

El Nàstic de Tarragona vol felicitar el Nadal a tothom, i ho ha decidit fer mitjançant dues vies. La primera, és en un vídeo en el qual equips de la Lliga de Futbol Professional es dirigeixen a tota l'afició al futbol per felicitar-los les festes.En aquest vídeo , el primer a parlar és, precisament, Xavi Molina, capità del Nàstic.A banda, futbolistes de la primera plantilla grana feliciten el Nadal i les festes als seus, vestint-se per a l'ocasió, tal com es pot apreciar a les imatges que apareixen en aquesta notícia.