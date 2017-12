A la recerca dels tres punts sense refiar-se d'un Còrdova enfonsat a la classificació

Els roig-i-negres visiten el Nuevo Arcángel amb la missió de no confiar-se davant un conjunt andalús que és cuer

El CF Reus tanca, aquesta nit a Còrdova, un any que quedarà per a la història juntament amb el 2016, quan es va assolir l’ascens a la Segona Divisió. En el primer any i mig dels roig-i-negres a la categoria de plata en destaca aquest 2017, on es va assolir una permanència solvent i on, a falta de tancar la primera volta, es va camí de repetir resultats i sensacions del curs passat. Per tal d’encarar les vacances de Nadal amb la moral encara més elevada cal fer la feina al camp d’un Còrdova que no passa pel seu millor moment de forma. Els andalusos són cuers de la categoria, acumulant una ratxa negativa d’onze jornades sense conèixer la victòria i convivint amb el tercer entrenador en quatre mesos.

Tot i la mala dinàmica cordovesa, el tècnic roig-i-negre no es refia dels números. Aritz López Garai, que s’enfronta a un dels equips dels quals en guarda millor record, sap que la necessitat de puntuar es pot convertir en una arma molt poderosa, i encara més si els blanc-i-verds volen revertir la dinàmica abans d’arribar a l’equador de la competició: «Sabem que juguem contra un gran equip que passa per un mal moment, si ens refiem de la classificació i pensem que els podem guanyar ho acabarem pagant car», comentava el tècnic. En aquest aspecte, els homes entrenats pel basc hauran de competir al màxim i fer palesa l’ambició de tancar un any gratament sorprenent si volen aconseguir els tres punts en la visita al Nuevo Arcángel de Còrdova.

Tot i l’estima especial que Garai reconeix tenir pel conjunt andalús, el basc es mostrava molt ambiciós, assegurant que «sortirem a guanyar, si aconseguim els tres punts afrontarem un Nadal molt còmode i amb bones sensacions». Així i tot, Garai es mostrava cautelós i advertia que cal continuar treballant ja que, quedar-se amb els actuals vint-i-cinc punts al final de la primera volta, «significaria que hem fet la meitat de la feina però que encara ens quedarà el mateix per fer en una segona volta que tots sabem que és molt més complicada».

Precisament sobre l’ambició, Artiz López Garai argumentava que és «necessària en el futbol i en la vida». «T’has de plantejar reptes i mirar endavant, no pots estancar-te, i contra el Còrdova hem de ser ambiciosos», afegia el tècnic roig-i-negre.



Recuperacions i rotacions

Per al viatge a Còrdova, Garai podrà comptar amb Máyor i Fran Carbia, tot i que no va donar pistes sobre la possibilitat de donar-los minuts: «Recuperar aquests dos futbolistes em dona moltes més possibilitats, però dependrà de com estiguin tots els jugadors físicament i quines siguin les seves sensacions per poder fer l’onze», reconeixia. El que sí que va assegurar Garai és que hi haurà rotacions a l’Arcángel, sempre amb l’objectiu de configurar un equip molt competitiu: «És probable que doni descans a alguns dels que van jugar dissabte, també m’interessa que jugadors que potser no han participat tant puguin competir i ho facin a un bon nivell». «El meu objectiu sempre és posar els millors», sentenciava.



Així doncs, tret dels lesionats de llarga durada Miramón, Querol i Ricardo Vaz, Garai tindrà a la seva disposició tots els homes de la plantilla, recuperant els ja mencionats Fran i Máyor i Yoda, que ja ha deixat enrere els problemes a l’esquena. Dels futbolistes que han viatjat fins a Còrdova, el tècnic n’haurà d’escollir divuit que conformin la convocatòria definitiva.



No val refiar-se del rival

Tretze punts en dinou jornades, cuers, tres entrenadors i un mes i mig sense guanyar. Tot i els números negatius del Còrdova, Garai alertava que molts equips s’han trobat en la seva situació, en què «sembla que cada partit és una final». El tècnic roig-i-negre avisava que el seu equip no es pot fiar de la classificació, ja que els andalusos són els últims «per resultats però no per futbolistes». «Tenen una plantilla feta per lluitar pel playoff, es van reforçar molt bé però ara passen per una dinàmica negativa en la qual és molt difícil guanyar els partits», afegia.

La concentració dels reusencs serà clau davant un rival que Garai espera que vulgui «manar i portar el pes del partit, saben que si volen millorar a la segona volta han de fer-ho bé els dos partits que queden». En aquest sentit, el preparador roig-i-negre sap que els seus han de sortir concentrats «a fer el nostre partit independentment del que ells plantegin», i afegia que hauran de saber gestionar el matx si són ells qui dominen i que «si ells el porten al seu terreny hem de saber suportar-ho i sortir vius dels moments en què ells siguin millors».

L’aspecte mental també tindrà un pes important en el partit d’aquesta nit, tal com alertava López Garai: «Per casualitats del futbol juguem al camp d’un cuer que té necessitat i sembla que nosaltres estem tranquils, però si ens relaxem, no tindrem res a fer». El Reus, doncs, haurà de competir al màxim si vol encarar l’any amb els deures fets.



Precedents desfavorables

El CF Reus no té massa bon record dels enfrontaments del curs passat davant el Còrdova. Els andalusos es van endur els tres punts en les dues cites amb els catalans.



La primera vegada que els roig-i-negres es van citar amb els blanc-i-verds va ser fa poc més d’un any, a principis de desembre, a l’Estadi Municipal. Juli va avançar els visitants poc després de començar el matx, i Rodri va ampliar distàncies a l’hora de partit. Babic, a falta de cin minuts per al xiulet final va fer l’1-2 definitiu.



En la visita del CF Reus al Nuevo Arcángel, a mitjans de maig, els dos equips van oferir un partit molt disputat amb ocasions per a tots dos. Quan semblava que el resultat final seria el mateix que l’inicial, Rodri va anotar l’únic gol del partit a falta de menys de cinc minuts perquè aquest acabés. Els homes llavors entrenats per Natxo González no van tenir temps per reaccionar i van tornar a casa sense els punts.