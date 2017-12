Sense Xavi Molina i Javi Jiménez i esperant el retorn de Tejera

El lateral té un esquinç en el seu turmell dret

Aquesta serà una setmana clau pel Nàstic. Un triomf contra el Huesca permetria que la gent respirés més tranquil·la i que tant Rodri i el seu cos tècnic com els futbolistes poguessin marxar de vacances amb certa tranquil·litat. L’equip no s’ha instal·lat encara en zona de descens i, a més, cal saber què succeirà amb el partit contra l’Osasuna, suspès per la neu. En principi, s’ha de disputar, ja que el Nàstic no va cometre cap incompareixença.



El que ara interessa és intentar derrotar al Huesca, encara que per a aconseguir-ho Rodri té un doble contratemps, en forma de baixes. La primera, més que coneguda, és la de Xavi Molina, per sanció. El futbolista de la Canonja va veure aquest diumenge la cinquena cartolina groga de la temporada i, per tant, haurà de descansar.



Un altre jugador que no podrà saltar a la gespa és Javi Jiménez. Exceptuant que protagonitzi una recuperació miraculosa, el lateral esquerre del Nàstic es perdrà el duel contra els aragonesos a causa de l’esquinç en el turmell dret que va patir als 40 minuts del partit al Reino de León.



El que sí espera el club és que Sergio Tejera es recuperi de les seves molèsties i torni. Sembla complicat, però hi ha esperances.