El Comitè de Competició decidirà avui sobre l'Osasuna-Nàstic suspès per la neu

La decisió s'havia de prendre la setmana passada

Actualitzada 18/12/2017 a les 13:14

Finalment, avui hi haurà fumata blanca. El Comitè de Competició de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) prendrà avui alguna decisió sobre l’Osasuna-Nàstic suspès per la nevada que va caure al Sadar el passat divendres 1 de desembre.



Inicialment, havia de ser la setmana passada quan Competició anunciés el seu veredicte, que, imposant la lògica, no pot anar més enllà que posar una data del partit perquè el Nàstic no va cometre cap incompareixença el 2 de desembre, pel simple motiu que no hi havia cap partit fixat per a aquella data.



Tot i això, per l’acumulació de feina que assegura tenir el Comitè, no va poder donar el seu veredicte, el qual hauria de ser efectiu avui mateix. De fet, així ho van informar al Nàstic, que espera que avui es pugui conèixer la decisió.



Després, poden passar dues coses: la primera, que els clubs es posin mans a l’obra per fixar una data per a la disputa del duel i, la segona, que Osasuna o Nàstic no estiguin d’acord amb la decisió presa i que optin per realitzar una apel·lació. En aquest segon cas, la situació encara s’allargaria més.