Competició no es pronuncia sobre l'Osasuna-Nàstic

Sembla surrealista, però és així

Actualitzada 19/12/2017 a les 20:31

No té cap tipus de sentit, ni cap explicació, ja que no es tracta d’un cas gens complex, però no hi ha resolució. El Comitè de Competició no va resoldre aquest dimarts el cas de l’Osasuna-Nàstic, una impugnació del club navarrès per una presumpta incompareixença dels tarragonins que mai es va produir.



Ja és la segona setmana que s’endarrereix una decisió que no hauria de comportar cap tipus de problema. Simplement, l’1 de desembre nevava a Pamplona, i el duel entre l’Osasuna i el Nàstic al Sadar no es va disputar. Un dia després, el club navarrès va anunciar que denunciaria al Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Futbol el fet que el Nàstic hagués pres la determinació de no fer nit a Pamplona, per si deixava de nevar, i el duel es pogués disputar. El Nàstic, en tot el seu dret, va refusar aquesta «invitació», i va decidir marxar cap a Tarragona, ja que no podia renunciar al pla d’entrenaments que havia establert. Fins aquí, tot correcte.



El problema és que ara s’està allargant una situació que, en principi, sembla més que senzilla de resoldre. El partit s’hauria de disputar en qualsevol altre dia, ja que el club que presideix Josep Maria Andreu no va cometre cap tipus d’il·legalitat després de no quedar-se una nit a Pamplona.