Olmo es converteix en el jugador que més minuts acumula al camp

El central i Ledes són els homes que han protagonitzat més alineacions, perdent-se només un partit

Actualitzada 18/12/2017 a les 09:03

Jesús Olmo es va convertir, aquest dissabte contra el granada, en el jugador que més ha utilitzat Artiz López Garai en els dinou partits disputats fins a dia d’avui. El central barceloní, capità de l’equip, ha confirmat en menys d’una volta que és una de les peces intocables del CF Reus a Segona Divisió, ja que la seva acumulació de minuts sobre la gespa es tradueix en un dels principals fonaments de l’eficàcia i la solvència defensiva. La columna vertebral roig-i-negra no s’entendria sense la presència d’un Olmo que ha estat titular en divuit dels dinou partits disputats aquesta temporada.



La confiança de Garai en el capità és cega, tal com mostra el fet que dissabte es convertís en el jugador amb més minuts sobre el terreny de joc, seguit per Gus Ledes, Edgar Badia i Jorge Miramón. Olmo ha estat titular en divuit partits, que ha completat de principi a fi. Només es va perdre un partit, l’empat a un al camp del Huesca, en el qual el tècnic roig-i-negre va decidir donar-li descans ja que l’equip afrontava tres partits en una setmana.

En total, el capità del CF Reus ha disputat 1.620 minuts, només seguit de Gus Ledes, que n’ha disputat 1.571. El centrecampista portuguès és un altre dels intocables de Garai, en gran part gràcies als gols que l’han convertit en el pitxitxi roig-i-negre. De la mateixa manera que Olmo, Ledes només s’ha perdut un sol enfrontament, la visita a Almería. En el seu cas, però, l’absència es va explicar per l’acumulació de cinc targetes grogues que el van obligar a complir un partit de suspensió. Tot i així, Garai l’ha substituït en dos partits, les derrotes contra Rayo i Tenerife.



Edgar Badia i Jorge Miramón són els següents jugadors més utilitzats per Garai, sumant un total de 1.530 minuts. De fet, tots dos ho haurien jugat tot si no hagués estat per les lesions. El porter roig-i-negre es va perdre els duels contra Numancia i Lorca, i ha estat titular en els disset partits restants. Miramón també havia disputat disset partits des del principi fins al final quan que es va perdre el duel de Tenerife per lesió, la mateixa que el va privar de jugar dissabte. El tercer jugador roig-i-negre que només s’ha perdut dos partits ha estat Tito Ortiz. Garai, però, ha decidit anar dosificant el centrecampista, que ha estat titular en tretze enfrontaments i acumula 1.135 minuts a les seves cames.



Olmo i Pichu, els inamovibles

L’aposta de Garai per Olmo dóna continuitat a l’aposta que Natxo González va fer el curs passat, convertint el central barceloní en un eix fonamental per vertebrar la solvència defensiva que caracteritza el CF Reus. Aquesta, però, no s’entendria sense la parella de ball preferida del capità: Pichu Atienza. L’andalús forma part del binomi defensiu que ha convertit el conjunt roig-i-negre en un dels més segurs a la zona on els rivals acostumen a crear més perill.



Aquest curs, Atienza acumula 1.260 minuts repartits en catorze partits disputats des del xiulet inicial fins al final. El central només s’ha perdut cinc partits, tres dels quals per una lesió que li va impedir iniciar la temporada damunt el terreny de joc. Garai l’ha deixat a la banqueta en dos enfrontaments, coincidint amb les seves primeres convocatòries. Des que va reaparèixer contra l’Osasuna, l’andalús ha disputat tots els minuts possibles.

Íñiguez espera el seu torn



El tercer central de la plantilla és un Pablo Íñiguez que espera gaudir de minuts des de la banqueta. Després de començar la temporada com a titular suplint al lesionat Atienza, Garai només li ha donat oportunitats per fer descansar Olmo o per acumular més homes en defensa quan el partit ho requeria. Amb les quatre grogues que acumula Atienza, Garai sap que pot trobar un central de garanties en Íñiguez, tal com va demostrar en la pretemporada i en l’inici de curs.