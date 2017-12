El CBT presenta tots els seus equips en la gran festa del Serrallo

Les escoles vinculades també van estar presents un dia en què el primer equip va caure derrotat contra el Girona

Redacció

Actualitzada 18/12/2017 a les 16:14

El Club Bàsquet Tarragona va omplir de gom a gom el pavelló del Serrallo aquest dissabte. Ho va fer en el marc de la seva posada de llarg, on tots els equips que formen part de l’entitat blava van gaudir de la seva presentació. També ho van fer les entitats vinculades al CBT van prendre part a la cita.



La jornada es va obrir amb el reconeixement als entrenadors del club, i va seguir amb el discurs del president del CBT, Jacint Rodríguez. El màxim responsable del club, acompanyat de la Junta Directiva, va destacar «la il·lusió de tots els nens i nenes, que és el que ens empeny a nosaltres a treballar cada dia amb més ganes».



Després de la part institucional, van tenir lloc els agraïments a tots aquells que fan possible que el Club Bàsquet Tarragona sigui el club referent del bàsquet tarragoní: els socis, els patrocinadors i els pares i les mares dels jugadors. Tots ells, segons el club, «parts imprescindibles per fer d’aquest projecte un projecte il·lusionant que sempre mira endavant».



El plat fort va ser la presentació, un a un, de tots els equips. Començant pel preinfantil femení fins al júnior masculí A, tots ells van gaudir del seu particular moment de protagonisme acompanyats de llum i música. Després, va ser el torn de les escoles vinculades al CBT: La Salle Torreforta, El Carme, L’Estonnac, Carmelites i l’Escola CBT.



La presentació de l’equip sènior femení i del Verma CBT van ser el preludi de la presentació oficial del primer equip, allí on tots els joves jugadors del club somien a arribar. Encapçalats pel seu entrenador, Berni Álvarez, i pel seu capità, David Fernández, els jugadors del primer equip del CBT van centrar tota l’atenció, tot i acabar perdent contra el Girona per dos punts de diferència.