Indignació al futbol base per la victòria dels alevins de Las Palmas per 47 gols a zero

El partit va tindre lloc ahir a la tarda i enfrontava a Las Palmas B contra Las Colaradas B a la categoria d’alevins.

Actualitzada 17/12/2017 a les 10:53

Que hi hagi golejades en els partits del futbol base no és cap novetat però si anem a les Illes Canàries aquesta superioritat és més notòria. La darrera mostra l’han donat els alevins de Las Palmas B que han guanyat per 47 gols a zero a Las Coloradas B. La superioritat del futbol base de Las Palmas és tan gran que l’any passat, els onze equips que tenen de futbol base van ser campions dels seus grups. Las Colaradas B són els últims classificats de la lliga amb cap punt a favor, 147 gols encontra i tan sols dos a favor. Des del club de Las Colaradas acusen al sistema de competició d’aquests resultats perquè els obliga a jugar contra equips molt més superiors però també diuen que s’esperaven que des de la banqueta de Las Palmas evitessin anotar tants gols un cop ja estaven clarament avançats en el marcador.