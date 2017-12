El Reus Deportiu no pot superar al Benfica a la final de la Copa Intercontinental (5-3)

Els reusencs no han pogut guanyar la seva segona Intercontinental de hockei patins

Redacció

Actualitzada 16/12/2017 a les 21:05

El Benfica és el nou guanyador de la Copa Intercontinental d'hockei patins celebrada a Reus. Els portuguesos han aconseguit imposar-se als reusencs per cinc gols a tres i ha aconseguit el títol per segona vegada a la seva història. La primera meitat ha estat igualada i el Reus ha pogut avançar-se en el marcador gràcies a un penal transformat per Albert Casanovas. Però a la segona meitat tot ha canviat. Els portuguesos han aconseguit donar la volta al marcador, en part, gràcies als quatre gols anotats per Jordi Adroher.