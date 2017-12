Rodri assegura que «Barreiro encara no està a l'estat físic òptim»

Omar Perdomo podria reaparèixer a les convocatòries abans que finalitzi l'any, després de superar en un temps rècord un trencament del peroné

EFE

Actualitzada 15/12/2017 a les 17:36

El Gimnàstic de Tarragona no podrà comptar d'inici per al partit contra la Cultural Leonesa amb Manu Barreiro, que segueix recuperant-se de les seves molèsties físiques. El tècnic grana considera que «Barreiro encara no està a l'estat físic òptim».



L'absència a l'onze del davanter gallec obre les portes a Jean Marie Dongou per ser l'atacant que acompanyi a Ike Uche, encara que l'opció Maikel Mesa agafa força.



Rodri ha destacat el joc de la Cultural i ha explicat que hauria de tenir «tres o quatre victòries més al seu marcador», al valorar el futbol que practica el conjunt lleonès.



El Nàstic arriba al partit amb poques baixes, només les ja conegudes de Sergio Tejera, Mohammad Djetei, Stephane Emaná i Omar Perdomo, encara que aquest últim podria reaparèixer a les convocatòries abans que finalitzi l'any, després de superar en un temps rècord un trencament del peroné.



El Nàstic espera seguir amb la ratxa de victòries a domicili i allunyar-se una mica més de la zona de descens, posició que va abandonar fa més d'un mes i que tan només ha tornat a trepitjar, momentàniament, la passada jornada abans de disputar el partit contra el Sevilla Atlètic.