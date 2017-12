Reus es prepara per viure la Copa Intercontinental d'Hoquei Patins

Les dues semifinals estan previstes per avui i, la gran final, dissabte a les cinc de la tarda

Redacció

Actualitzada 14/12/2017 a les 19:40

El Pavelló Olímpic de Reus acollirà avui i demà la Copa Intercontinental d’hoquei sobre patins, una competició espectacular que espera comptar amb la complicitat dels veïns de la capital del Baix Camp. S’espera que, a nivell d’assistència, sigui un èxit total i, per aquest motiu, l’Ajuntament ha realitzat diverses activitats durant la setmana. En aquesta edició, la competició internacional i de manera excepcional, a causa de la no celebració de la mateixa el curs anterior, es disputarà una final four amb els campions d’Europa i Amèrica de la temporada 2015-16 i 2016-17.



Així mateix el torneig comptarà amb la presència del Reus Deportiu, actual campió d’Europa i amfitrió del torneig. Els rojinegros buscaran davant la seva afició la seva segona Copa Intercontinental, que ja van guanyar en 2010 davant el Petroliers YPF de Mendoza.



També hi serà el SL Benfica, campió d’Europa 2015-16, i que també ha aixecat una vegada el trofeu internacional. Els portuguesos van ser campions en 2013 després de vèncer al Sport Recide brasiler.



Finalment, també competiran el Caminis Tallers de Mendoza, campió d’Amèrica 2015-16, i la quarta plaça l’ocuparà el Concepción PC, actual campió de la Copa Amèrica, que compta amb tres subcampionats intercontinentals en les seves vitrines (1987, 2007 i 2008).

La primera semifinal enfrontarà al SL Benfica contra el Caminis Tallers de Mendoza, a dos quarts de vuit del vespre, i la segona, a un quart de nou de la nit, entre el Reus Deportiu i el Concepción PC. La gran final es disputarà el dissabte a les cinc de la tarda hores. La semifinal del Reus Deportiu i la gran final es podran veure en directe per Esport3.