«Era important que quan tornés pogués estar a un bon nivell»

El migcampista roig-i-negre veu amb bons ulls la competència, ja que «fa que l’equip creixi»

Actualitzada 14/12/2017 a les 19:42

—Fa un mes que va poder debutar aquesta temporada després de deixar enrere una llarga lesió. Li sap greu no haver-ho pogut fer abans?

—Estic content perquè vaig tornar a jugar. L’espera va ser llarga però era important que quan tornés a jugar pogués estar gairebé perfecte o perfecte del tot. Ara mateix em sento molt bé i les sensacions ja són molt bones.



—Precisament ara que es troba en un bon nivell és a prop l’aturada per Nadal. Arriba en mal moment?

—No crec que hagi de ser dolent. L’aturada tampoc és molt gran, només és un cap de setmana sense partit així que no ha de suposar cap problema.



—Les lesions i els problemes als genolls, malauradament, l’acompanyen sovint. Ha canviat alguna cosa en la seva rutina per cuidar-se i evitar-les?

—No he canviat res. Ja sé que és una lesió que comporta tractar-la una mica més que qualsevol altra però no he hagut de modificar res que ja no fes.



—S’esperava ser titular en el partit a Tenerife?

—Des del moment en el qual ja estic disponible que espero poder jugar. Després és qüestió del míster posar-me o no, però un cop he entrenat i ja estic bé espero poder jugar sempre.



—Què li va passar a l’equip en aquell partit?

—Un mal dia, que el pot tenir qualsevol. Va ser un partit dolent des del principi i fins al final. És cert que vam tenir quinze o vint minuts en els quals ens haguéssim pogut enganxar, vam fer tot el possible i no vam poder-ho aconseguir. Hem de treballar perquè no torni a passar, aquell va ser el pitjor partit de la temporada.



—El CF Reus té plantilla per aspirar a més i fer que no es repeteixi un dia com el de Tenerife?

—Aspirar a alguna cosa més? No ho sé. La categoria és molt complicada i igualada. Segur que passem pàgina de Tenerife i dissabte estarem al 100% i concentrats en guanyar.



—Com arriba l’equip al partit contra el Granada?

—Hi arriba perfecte. Ja et dic que el partit a Tenerife ha passat a la història i ara només pensem a aconseguir els tres punts aquí a l’Estadi.



—El CF Reus pot presumir de tenir un bon mig del camp. És bo tenir tanta competència dins la plantilla?

—Crec que sí. Tenir més opcions, sempre que aquestes siguin bones com és el cas, fa que millori l’equip. Això també fa que els titulars hagin d’entrenar i competir sempre al màxim perquè saben que al seu lloc hi pot haver un altre jugador que ho farà igual de bé i que també es mereix jugar.



—Pel que fa al seu rol em d’esperar que Vítor sigui un jugador referent a la plantilla?

—No ho sé, jo intento aportar tot el que em demana l’entrenador i el que necessita l’equip. Intento ser un més al grup, no destacar i ser un referent.



—El seu amic Ricardo està lesionat de llarga durada. Quan ha parlat amb ell li ha donat algun consell?

—Ara mateix els consells tampoc hi ajuden gaire. En Ricardo sap que en té per cinc o sis mesos, és fort psicològicament i ho aguanta tot. Ara ja s’està recuperant, està en una altra fase de la seva recuperació i segur que ho superarà sense cap problema.