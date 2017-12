Tete Morente, rumb a Mallorca

Mitjans balears situen a l'extrem del Nàstic a l'equip que entrena Vicente Moreno

Redacció

Actualitzada 14/12/2017 a les 12:56

Tete Morente podria marxar al Mallorca, segons assegura Canal 4 Diario. Aquest mitjà de comunicació apunta que l'extrem del Nàstic marxaria a l'equip balear, encara que no indica si seria com a cedit o com a traspassat.



El més probable, si acabés marxant, és que ho fes com a cedit, encara que tant la direcció esportiva del Nàstic com el cos tècnic confien molt en un futbolista que arribava per ser una de les revelacions de Segona A i un jugador important al Nàstic.



Les lesions dels ex del Nàstic Ferran Giner i Lago Júnior han motivat que el Mallorca de Vicente Moreno hagi decidit llençar-se al mercat, i l'opció de Morente, que ja va jugar a l'Atlètic Balears, seria de les millors per a l'equip balear.



Morente ha disputat set partits amb el Nàstic en el campionat de Lliga, només dos d'ells com a titular, acumulant un total de 251 minuts.