Competició no decidirà fins la setmana vinent sobre els tres punts del Sadar

Així ho van comunicar ahir tant el Nàstic com l’Osasuna, que hauran de continuar esperant la decisió del Comitè

Actualitzada 13/12/2017 a les 20:48

El Comitè de Competició es va reunir, però no va decidir. Sembla surrealista, ja que el Nàstic té totes les de guanyar. No hi ha cap article en el reglament que obligui a cap equip a quedar-se un dia més en la localitat on s’ha suspès un enfrontament, però el Comitè no ha decidit.



En el club grana regna la tranquil·litat absoluta, la que atorga el fet d’haver fet les coses bé, tal com dicta la regla, però el Comitè no ha decidit. L’àrbitre de l’Osasuna-Nàstic, en comunió amb els clubs, va prendre la determinació que l’1 de desembre no es disputés aquest partit a causa de la nevada que s’estava produint a Pamplona. Fins aquí, tot correcte. L’Osasuna va fer tota la força possible perquè el duel es disputés, però no hi va haver acord. Per tant, el duel no s’havia de jugar.



Al dia següent, el club navarrès va anunciar que reclamaria els tres punts perquè entenia que s’havia produït una incompareixença per part del Nàstic, ja que creia que els tarragonins havien de fer nit a Pamplona per si es disputava el duel. Però no existeix cap obligatorietat que digui que aquesta circumstància s’ha de produir.



Amb la reclamació realitzada, el Nàstic havia de presentar les seves motivacions i el que creia oportú. Ho va fer, dins del temps requerit, però aquesta circumstància no ha motivat que hi hagi cap decisió al respecte.



Ara, toca esperar una setmana més per saber quina serà la decisió d’un Comitè que no té cap motiu per donar per perdut el partit al Nàstic, però que, per motius que es desconeixen, encara no li ha donat la raó. Es parlava que el partit es podria disputar el 3 de gener, que és una de les dates lliures que hi ha fins que acabi la primera volta, però tot el procés podria portar a decidir que el duel s’acabi disputant més endavant.



Si la disputa del partit, que s’hauria d’acabar jugant, es demora més en el temps, significaria que el Nàstic hauria d’esperar més del compte per intentar sumar tres punts que, tot i que són molt difícils, poden convertir-se en una realitat tenint en compte la bona ratxa dels tarragonins quan juguen a camp contrari. Actualment, el Nàstic suma 21 punts, pels 25 amb què compta l’Osasuna.