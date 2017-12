Competició decidirà dimarts sobre l'Osasuna-Nàstic

El Nàstic, tranquil respecte a la decisió

Actualitzada 14/12/2017 a les 12:01

El Comitè de Competició decidirá el pròxim dimarts sobre el recurs interposat per Osasuna, que reclama els tres punts del partit contra el Nàstic perquè entén que es va produir una incompareixença dels tarragonins.



Així li han comunicat al Nàstic, el qual està molt tranquil, ja que creu que no tenia cap obligació de quedar-se a Pamplona un dia per si cessava la nevada, ja que ningú havia anunciat que el partit s'hagués de disputar el dissabte dia 2 de desembre.



Aquesta demora motivarà que la data que es preveia inicialment per a la disputa del partit, el 3 de gener, s'endarrerirà, com a mínim, set dies més.