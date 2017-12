Un mercat d'hivern per mirar al futur

Fins a quatre jugadors podrien abandonar el Nàstic en la pròxima finestra per buscar minuts en altres equips en forma de cessió

Actualitzada 12/12/2017 a les 19:04

El mercat d’hivern serà molt mogut al Gimnàstic de Tarragona. Es preveuen un mínim de cinc arribades (Giorgi Aburjania i quatre futbolistes més), però perquè aquesta circumstància es produeixi també s’han de donar sortides. És qüestió de lògica. Per entrar, abans s’ha de sortir.



La novetat en el mercat d’hivern pel Nàstic és que la gran majoria de marxes seran en forma de cessió, ja que es tracta de futbolistes joves, amb projecció, i amb ganes de tornar al club per triomfar i demostrar que tenen qualitat suficient per fer-se un nom a Tarragona.



En la llista de jugadors que abandonarien el Nàstic en el mercat d’hivern a mode de préstec hi apareixen noms com Carlos Blanco, Wilfried Zahibo, Sando Toscano i Álvaro Bustos. Stephane Emaná també hi podria aparèixer, però després de la seva lesió és més complicat que algun club vulgui comptar amb els seus serveis. Són quatre futbolistes, cadascun amb la seva pròpia història, però que van ser fitxats per ser considerats com a importants en un futur. Alguns d’ells porten més d’una temporada al Nàstic i, d’altres, acaben d’arribar, però tenen en comú que, segons el club, poden triomfar a Tarragona. Ara, caldrà veure què passa amb tots ells.



La idea del club és que si ara no poden demostrar el seu potencial, que ho facin en una altra entitat, ja sigui de Segona A o de Segona Divisió B per, a final de campanya, tornar a Tarragona amb més minuts a les cames i amb possibilitats de ser importants en els onzes titulars.



Tots els casos són diferents. Començant pel darrere, per la defensa, Carlos Blanco va arribar en aquest mercat d’estiu procedent de la Juventus amb l’objectiu de menjar-se el món. Ni amb Lluís Carreras ni ara amb Rodri ha trobat el seu lloc al primer equip del Nàstic, i el millor és que intenti buscar el seu forat en un altre equip, a poder ser, de Segona A. Mai ha demostrat la fortalesa que ha de tenir un central de la categoria de plata i, per això, se li buscarà una sortida.



El cas de Zahibo és diferent a la resta. Ha jugat força minuts amb el primer equip, però l’arribada de Giorgi Aburjania i el probable fitxatge de Javier Matilla, que és a prova, aturaran la projecció del mig centre francès. Amb Gaztañaga, Tejera, Maikel Mesa, Eddy Silvestre i els Aburjania i Matilla, Zahibo no té lloc al Nàstic.



Els casos més extrems són els de Sandro Toscano i Álvaro Bustos, que no han jugat pràcticament res i que necessiten reivindicar-se en un altre equip.