L'Ajuntament pagarà un lloguer al CT Tarragona pels Jocs del 2018

El club ha arribat a un acord que està supeditat al vistiplau, aquest dijous, a l’assemblea

Actualitzada 11/12/2017 a les 13:17

Els socis del Club Tennis Tarragona votaran en l’assemblea extraordinària convocada per a aquest dijous si estan d’acord amb què les competicions de tennis dels Jocs Mediterranis 2018 es desenvolupin a les seves instal·lacions.



Si fa un any i mig existien dubtes seriosos per part del club de poder disputar-hi els Jocs, ara aquests s’han esvaït. L’entitat de Cala Romana no volia que el seu soci en sortís perjudicat i, per aquest mateix motiu, va demanar una contraprestació econòmica al consistori. Entenien que el soci, que haurà d’estar dues setmanes sense trepitjar les instal·lacions, no podia quedar-se amb les mans buides.



Després de diverses reunions amb el consistori, el Club Tennis Tarragona ha aconseguit el compromís d’una partida en concepte de lloguer que anirà a parar directament al club. La quantitat d’aquesta partida la coneixeran els mateixos socis en l’assemblea extraordinària de dijous, en la qual hi serà present el regidor encarregat dels Jocs Mediterranis 2018, Javier Villamayor. Ell, a banda de fer acte de presència per ser soci del CT Tarragona, ho farà per explicar els acords arribats entre ambdues parts, així com per respondre a qualsevol dubte que pugui sorgir.



L’endarreriment d’un any dels Jocs Mediterranis també ha afavorit a entitats com el Club Tennis Tarragona, ja que les dates han variat. Les pistes quedaran ocupades majoritàriament durant la segona quinzena del mes de juny. La celebració dels Jocs està prevista del 22 de juny a l’1 de juliol i, per tant, la temporada alta d’estiu, que va de juliol a agost, no es veurà pràcticament afectada. Ara, serà el torn dels socis, els quals hauran de decidir si tiren endavant amb la proposta, o no.