El club i la Federació de Penyes entreguen els aliments recaptats el diumenge

El Padre Mario ha rebut a la comitiva grana aquest migdia

Redacció

Actualitzada 12/12/2017 a les 18:37

La parròquia de la Mare de Déu del Loreto ha rebut avui tots els aliments recollits aquest diumenge passat, abans de la disputa del Nàstic-Sevilla Atlético.



El Padre Mario ha rebut a les 13 h del migdia a la comitiva grana, encapçalada pel president Josep Maria Andreu. Un dels capitans, Sergio Tejera, i l’ajudant del cos tècnic grana, Manolo Martínez, també han volgut participar d’aquesta entrega al Santuari del Loreto; així com el responsable de l'àrea social, Jordi Ruiz. La Federació de Penyes del Nàstic, organitzadora d’aquest acte solidari, ha estat representada per la membre Isabel Fuertes.



L’entitat grana segueix col·laborant en iniciatives solidàries del territori, i en aquest cas, de la Federació de Penyes, per tal que els més desfavorits tinguin accés a passar unes bones festes de Nadal, acompanyats dels amics, familiars i estimats. En aquesta recollida d’aliments també hi ha col·laborat LaLiga i AFEPE.