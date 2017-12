El CBT presentarà tots els seus equips aquest dissabte al Serrallo

Els blaus també preparen el Torneig de Reis, que es disputarà entre els dies 4 i 7 de gener en categories cadet i júnior

Redacció

Actualitzada 12/12/2017 a les 18:50

El Club Bàsquet Tarragona presentarà aquest dissabte a la tarda tots els equips de l’entitat, inclosos els col·legis vinculats. Al voltant de 1.000 esportistes participaran en l’acte del club el pròxim dissabte a la tarda. La jornada començarà a les quatre de la tarda amb el partit entre el CBT i el Joventut de Badalona en categoria júnior, on els blaus rebran la visita d’una de les millors pedreres d’Europa en el partit corresponent a la darrera jornada de lliga Preferent A. A dos quarts de set de la tarda serà el torn del primer equip del club, l’Ibersol CBT, primer equip, rebrà al segon classificat de la lliga EBA, el Bàsquet Girona. L’equip de Berni Álvarez haurà de guanyar per tornar a apropar-se a les posicions capdavanteres de la classificació.



A dos quarts de nou de la nit arribarà la presentació de tots els jugadors que formen part del club. Aquest any, el club ha intentat que l’acte sigui més dinàmic que altres anys i garantir una jornada especial per a aficionats i jugadors del club. A més, també s’esperen concursos i tot tipus de sorpreses per als assistents al partit i a la presentació.



Per altra banda, el CBT prepara el torneig de reis que es disputarà al pavelló del Serrallo els dies 4 i 7 de gener. El torneig comptarà amb la presència d’equips cadets, que jugaran el dia 4, i equips júnior, que jugaran el dia 7. El torneig cadet està dividit en dues modalitats, com són cadet de primer any y de segon. L’organització del torneig ha comptat amb equips que estan en grups de competició diferents, però que són d’un nivell similar, per tal d’assegurar la màxima competitivitat a tots els partits. Al matí es jugaran les semifinals, mentre que les finals es jugaran a la tarda.



El dia 7 arribarà el torn dels equips júnior, que comptarà amb competició masculina i femenina. En aquest cas, els equips del CBT jugaran contra UE Mataró i Cornellà Almeda en categoria masculina, i Centre Catolic L’Hospitalet i Draft Gramanet en categoria femenina.