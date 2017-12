Giorgi Aburjania prepara el seu retorn al Nàstic en el mercat d'hivern

Encara està per decidir si serà en forma de traspàs o de cessió, però vol i necessita més minuts

Els Reis Mags d’Orient preparen el seu primer gran regal per als aficionats del Nàstic. Un jugador que va estar durant una etapa molt breu, però que va calar fondo en el cor dels tarragonins té molts números de tornar a vestir la samarreta del Nàstic. De fet, es dóna per fet el retorn de Giorgi Aburjania a Tarragona, un futbolista que va deixar un molt bon record futbolístic durant la mitja temporada que va estar a Tarragona però que també se’l recorda per ser un dels traspassos més importants en la història del Nàstic.



Aburjania va arribar a Tarragona el 8 de gener del 2016, procedent de l’Anorthosis xipriota. El Nàstic va fer-se amb els serveis d’un total desconegut en el futbol espanyol que, amb 21 anys, va fer el salt a la categoria de plata del futbol espanyol. Aviat va fer-se amb un lloc a la titularitat i, tot i que al final de la temporada, quan l’equip es jugava l’ascens a Primera Divisió de la mà de Vicente Moreno, va perdre protagonisme a l’onze, va ser determinant en la brillant campanya realitzada per un equip que va aconseguir finalitzar en tercera posició i que va perdre en les semifinals de la promoció d’ascens contra l’Osasuna.



El georgià, després d’aquesta gran campanya, va ser traspassat al Sevilla per 1,5 milions d’euros, una quantitat molt elevada tenint en compte que la seva destinació no era la del primer equip, sinó el filial sevillista. Allí hi porta una temporada i mitja, però mai ha acabat de quallar.

Durant la passada campanya, el centrecampista només va disputar tretze enfrontaments, tres d’ells com a titular. Enguany, ha disputat un total de deu enfrontaments, només d’un d’ells, sortint d’inici. Per tant, no són números per a un futbolista que arribava com a gran promesa i pel qual es va pagar un traspàs tan elevat. A més, ahir no va anar convocat al Nou Estadi.



El que encara no està definit al cent per cent és si Aburjania arribarà al Nàstic traspassat, o bé cedit. Si finalment acabés sent la primera opció, la xifra seria sensiblement inferior a la que va pagar el Sevilla en el seu moment: aproximadament, una cinquena o una sisena part. Si vingués, seria, segurament, el segon centrecampista a fer-ho al Nàstic durant aquest mercat d’hivern. Javier Matilla, que porta a prova des de la setmana passada, té molts números d’incorporar-se a la plantilla una vegada els tècnics donin el vistiplau definitiu.