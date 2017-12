Passa a coordinar la preparació física de la base i Martí Matabosch el relleva al primer equip

Jordi Abella ja no és el preparador físic del primer equip del Nàstic. Ara, una altra persona agafarà aquestes responsabilitats. Es tracta de Matí Matabosch, home de la màxima confiança de Rodri, entrenador grana, i que dijous va fer-se càrrec de la preparació física del primer equip.



Aquest relleu es produeix després que l’entrenador del Nàstic hagués demanat al club un canvi en la figura del preparador físic. Rodri sempre ha argumentat que Abella estava realitzant «una gran tasca», però necessitava una altra persona al seu costat.



Els motius, són molts, però mai els motius personals dels quals s’ha especulat en els darrers dies. Per començar, se li atribueix la culpa d’algunes de les lesions que s’han produït durant les darreres setmanes. D’alguna, com la de Manu Barreiro, se’l culpa directament amb ell.



Després de diverses reunions entre l’entrenador i el club, l’entitat li ha donat els poders per escollir les persones que han d’estar al seu costat. Rodri ha decidit que una d’aquestes persones no sigui Abella, ja que ell volia comptar amb Martí Matabosch, el qual va estar vinculat a l’Olot durant set temporades, on va coincidir amb l’actual entrenador del Nàstic. D’allí, va marxar a Kazakhstan per incorporar-se a un projecte de la Federació d’aquell país i, posteriorment, va passar al FC Kairat Almaty.



El club que presideix Josep Maria Andreu continua comptant al cent per cent amb Abella i, per aquest mateix motiu, l’ha reubicat. A partir d’ara, Jordi Abella passarà a coordinar la preparador física del futbol base de l’entitat. Cal recordar que Abella ha estat al primer equip en tres etapes i també ha portat la preparació física de la Pobla o del filial.