Dimitrievski, Barreiro i Bernabé s'acosten a l'Hospital Joan XXIII

Els tres jugadors del Nàstic han entregat a nens hospitalitzats els premis del Concurs de Dibuix

Actualitzada 11/12/2017 a les 20:50

Tres jugadors del Nàstic han passat aquesta tarda de dilluns a a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. Es tracta d’Stole Dimitrievski, Manu Barreiro i Bernabé Barragán, que han fet acte de presència en els premis del Concurs de Dibuix que ha organitzat el centre hospitalari, com fa cada any. Els nens que estan hospitalitzats en la planta de Pediatria participen en un concurs trimestral de dibuix, després del qual s’entreguen uns premis, que aquest dilluns han anat a càrrec dels tres jugadors del Nàstic. A més, tots tres han passat una bona estona amb la canalla, la qual ha gaudit de la visita dels tres futbolistes que han gaudit de valent d’una trobada en la qual sempre hi està present el Gimnàstic de Tarragona.