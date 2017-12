Com es pot accedir al Nou Estadi aquest diumenge?

Les obres de desmantellament provoquen alguns canvis

Redacció

Actualitzada 10/12/2017 a les 12:30

Amb motiu de les obres de desmantellament que s’estan executant per recuperar l’antiga traça de l’autovia A-7 a la Vall de l’Arrabassada, en el tram que es conserva entre l’Autovia A-7 i la rotonda de la Via Augusta, aquest diumenge 10 de desembre encara hi haurà algunes afectacions a l’aparcament de vehicles a la zona del Nàstic.



Pel partit contra el Sevilla At. no es podrà aparcar en el tram on antigament hi havia els dos viaductes, que ja han estat enderrocats. La resta de traçat de l’antiga Autovia A-7 es podrà fer servir d’aparcament.



A finals d’octubre es van iniciar les obres de desmantellament de l’antiga traça de l’autovia A-7 a la Vall de l’Arrabassada que farà possible que aquest vial estigui a una única alçada i es millori considerablement la mobilitat al Nou Estadi, un factor important perquè serà l’escenari de les cerimònies d’inauguració i clausura dels Jocs Mediterranis del 2018.



A més, les obres permetran desenvolupar els dos Plans de Millora Urbana de la zona que contempla el POUM, el del Nàstic i el del Turó de la Budellera sud.