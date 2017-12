Amb Barreiro i Uche tot és possible

El Nàstic recupera als seus dos davanters titulars pel duel contra el Sevilla Atlético (18 h)

El Nàstic buscarà aquesta tarda (18 hores) una victòria obligada contra el Sevilla Atlético. Obligada per la necessitat de punts que té l'equip tarragoní, per la mala situació del seu rival a la taula classificatòria i, sobretot, perquè amb la davantera titular no hi ha cap excusa.



Manu Barreiro i Ike Uche tornaran a l'onze després de superar les lesions que els van apartar de les darreres cites. Uche se'n va perdre dues, però el gallec cap, ja que el duel a Pamplona contra Osasuna mai es va arribar a disputar.



També tornarà a la convocatòria Juan Delgado, així com Jean Luc, que estaven lesionats.



La necessitat de sumar punts del Nàstic va créixer encara més després de saber-se els resultats d'aquest dissabte a la Segona Divisió A. Els tarragonins estan situats en zona de descens i, tot i que han jugat un partit menys que la resta de competidors per la zona baixa (el pendent d'Osasuna), no val a adormir-se.



Amb Dimitrievski a la porteria, la defensa la podrien formar Kakabadze, Xavi Molina, Suzuki i Javi Jiménez. Zahibo, Gaztañaga al centre i Mesa i Javi Jiménez a les bandes sembla l'opció més probable a la medul·lar.