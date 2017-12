A derrumbar l'Heliodoro

El CF Reus, que hi juga a les 20 hores, vol ser el primer equip a aconseguir-ho aquesta temporada

Actualitzada 10/12/2017 a les 12:15

El CF Reus visita aquesta tarda (20 hores) l'Heliodoro Rodríguez López, una de les pistes més complicades de tota la categoria de plata.



Cap equip dels que hi han passat ha pogut emportar-se els tres punts, i aquesta situació situa als illencs com a un conjunt temible. Tot i això, la seva mala marxa fora de casa els ha situat en dotzena posició a la taula, a només quatre punts de la zona de descens.



En una millor situació viu un Reus que, amb 24 punts, s'acostaria molt a la zona de promoció si vencés al seu rival.



Són cinc les baixes que té el quadre reusenc de cara al duel. Els extrems Vaz i Querol, el punta Máyor, el lateral esquerra Menéndez i el centrecampista Domínguez.



Tot i això, Aritz López Garai pot presentar un onze de garanties pel duel. Serien el format per Edgar Badia en porteria; Miramón, Olmo, Pichu Atienza i Migue García en defensa; Tito i Ledes en el doble Pivot; Haro i Carbonell a les bandes; i Edgar Hernández i Lekic a la punta d'atac.