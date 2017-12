Una de les empreses encarregades de Tarragona 2018 veia la llum fa un any

Els Jocs Mediterranis 2018 a la ciutat tarragonina acolliran a 4.000 esportistes de 26 nacionalitats diferents que competiran en 33 disciplines esportives, amb 1.000 jutges, 3.500 voluntaris, 1.000 periodistes i més de 150.000 espectadors, segons dades del Comitè Olímpic Español (COE).

L'empresa amb equip espanyol i seu a Suïssa també pretén deixar «un llegat» a Tarragona, a través d'acords amb el Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat i diverses universitats perquè esportistes dels seus centres siguin ensinistrats en l'ús del material homologat de gestió de temps i resultats, de manera que la ciutat pugui organitzar altres campionats en el futur. Els Jocs Mediterranis 2018 a la ciutat tarragonina acolliran a 4.000 esportistes de 26 nacionalitats diferents que competiran en 33 disciplines esportives, amb 1.000 jutges, 3.500 voluntaris, 1.000 periodistes i més de 150.000 espectadors, segons dades del Comitè Olímpic Español (COE).

Gran part de la plantilla de Bornan, inclòs el seu director tècnic Roberto García, van formar part de l'empresa espanyola de resultats esportius en temps real MSL Group, que va ser comprada en 2012 per la francesa Atos, actual soci tecnològic dels Jocs Olímpics fins a París 2024.Bornan va ser l'adjudicatària del concurs públic per al servei d'acreditacions, inscripció d'esportistes, gestió de resultats, gràfics per a televisió i informació de resultats de la XVIII edició dels Jocs Mediterranis a Tarragona, que se celebraran del 22 de juny a l'1 de juliol de 2018.