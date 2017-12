El Reus vol tornar a conquerir una illa invicta en aquesta temporada

S’han enfrontat 4 cops al Tenerife, i en el darrer van trencar una ratxa de 26 partits sense derrotes locals a l’Heliodoro (0-1)

Actualitzada 06/12/2017 a les 22:02

El CF Reus viatjarà aquest diumenge (20h) a un territori inhòspit on, en dos anys, només han aconseguit guanyar-hi tres rivals. En aquesta privilegiada llista, però, s’hi troben els roig-i-negres. El passat mes de maig Máyor va obrir un forat a la muralla del Tenerife. Gràcies al seu gol matiner, i a l’habilitat per defensar-lo durant la resta del partit, els reusencs van sortir de l’illa amb una victòria, cosa que no havia passat en 27 partits a l’Heliodoro. A banda d’ells, la temporada passada només ho va aconseguir el Gimnàstic de Tarragona. Sembla que als equips del Camp se’ls dona bé la conquesta canària: els grana ja havien fet saltar la banca en la campanya 2015-16.



Aquesta temporada, els blancs segueixen amb la tònica i encara no han concedit cap victòria al seu estadi. És una proesa només a l’abast d’un altre equip: l’intractable Huesca, líder de la Segona Divisió. La resta, quatre victòries i quatre empats. López Garai tornarà a intentar repetir l’assalt tinerfeny, aquest cop sense l’heroi realitzador de la campanya passada, que encara s’està recuperant d’una lesió al turmell. Sí que hi serà amb tota probabilitat Guzzo, l’home que l’any passat va donar l’assistència a l’alacantí. L’estadi illenc, doncs, seria un escenari propici perquè debutés aquesta temporada.



La victòria permetria als roig-i-negres sumar per primer cop dues victòries consecutives en aquesta campanya, i de retruc encadenar quatre partits sense veure la derrota. Hi arribaran amb els ànims ben amunt, després d’un triomf treballat contra el FC Barcelona B, que va significar el debut de l’il·lusionant Karim Yoda.



No serà una missió fàcil. A banda del factor camp, els blancs volen deixar enrere el seu mal moment de forma. En les darreres nou jornades, només han sumat una victòria, i les tres últimes han estat dues derrotes i un empat. Res millor per recuperar la moral que una victòria que, de retruc, els ajudi a treure’s l’espineta que les reusencs els van clavar la temporada passada.



En el partit d’anada a l’Estadi Municipal de Reus, l’enfrontament va acabar amb un empat sense gols. A banda d’aquests dos precedents a Segona Divisió, els blancs i els roig-i-negres s’han enfrontat dos cops més a la categoria de bronze. Va ser la temporada 1982-1983, i en les dues ocasions el Tenerife va guanyar per tres gols d’avantatge. El partit a l’Heliodoro Rodríguez López va acabar amb un resultat de 4-1, mentre que la tornada a Reus es va saldar amb un 2-5.