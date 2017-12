El Nàstic mai ha perdut quan el Sevilla Atlético ha visitat el Nou Estadi

Dues victòries i dos empats dels tarragonins contra el filial sevillista són les esperançadores estadístiques a què s’agafen els grana

Actualitzada 06/12/2017 a les 19:56

El Nàstic no està tan malament, almenys a nivell classificatori. Tot i no haver disputat el partit del Sadar i tot i els mals resultats al Nou Estadi, el conjunt tarragoní està ben viu. De fet, amb un partit menys, encara és fora de la zona de descens a Segona Divisió B i, comparant-ho amb la passada temporada, quan l’equip era cuer, el vent bufa ara almenys una mica més a favor.



Les sensacions són que millorant una mica l’equip en el mercat d’hivern i tenint una mica més de sort en els resultats de casa (deixant de banda els quatre partits inicials del campionat, on l’equip ni va competir ni va poder sumar més d’un punt), aquest equip té marge de millora i pot tirar amunt.



Ara bé, cal anar partit a partit i, el pròxim dels duels, no és un enfrontament dels que estigui precisament marcat en vermell. Sí que és important i molt perillós, però el Sevilla Atlético és un dels equips que se li dóna bé al Nàstic.



Són quatre les visites dels andalusos al Nou Estadi. Cinc en total a Tarragona, però la primera va ser a l’any 1961, quan aquest camp no existia. Llavors, els andalusos, que venien de guanyar 3-1 en l’anada d’una promoció d’ascens, van derrotar al Nàstic 0-1 i van sortir victoriosos de l’esmentada fase.



Però des que hi ha Nou Estadi, tres victòries i un empat. A Segona Divisió A, en dues ocasions ha guanyat el Nàstic al Sevilla Atlético. La primera, durant la temporada 2007-08 (1-0) i, la segona, a la 2008-09 (3-1). Des de llavors, no es van tornar a enfrontar fins a la campanya passada, a la 2016-17, quan els andalusos van aconseguir arrencar un empat del Nou Estadi (1-1) quan el Nàstic pitjor ho estava passant.



Anteriorment, en un duel al grup segon de Segona Divisió B, Nástic i Sevilla Atlético van empatar sense gols. Va ser al setembre del 1978, quan els dos conjunts jugaven en el grup segon de la categoria de bronze.