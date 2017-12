El Nàstic destitueix el preparador físic del primer equip

El club donarà a conèixer el substitut de Jordi Abella aquest mateix dijous

Redacció

Actualitzada 07/12/2017 a les 11:41

Jordi Abella, fins ara preparador físic del primer equip del Nàstic ha estat apartat del càrrec. A hores d'ara encara no s'han fet públiques les causes, però el seu substitut, que ja estaria treballant amb l'equip, es donarà a conèixer aquest mateix dijous.



Jordi Abella es va incoporar com a preparador físic del primer equip del Nàstic el desembre de 2016, amb l'arribada de l'entrenador Juan Merino. Abella va substituir aleshores a Raúl López.



El tarragoní havia estat fins aleshores el segon entrenador i preparador físic del Juvenil A del club grana.



(seguirà ampliació)