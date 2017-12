El Centre d'Esports Constantí presenta els seus equips de futbol davant l'afició

L'acte va tenir lloc aquest dimecres 6 al Camp de Futbol Municipal de la Coma

Redacció

Actualitzada 07/12/2017 a les 14:40

El Centre d’Esports Constantí ha celebrat la presentació oficial dels seus equips de futbol aquest dimecres 6 de desembre. L'acte va tenir lloc al Camp de Futbol Municipal de la Coma, on la jornada va comptar amb inflables, jocs infantils i serveis de barbacoa per als assistents.



Els jugadors dels diversos equips que integren l’entitat van anar sortint al centre del terreny de joc un per un, i posteriorment hi va haver un torn de parlaments, amb la intervenció del president del club, Òscar Solé, i amb la presència de l’alcalde, Óscar Sánchez, i la regidora Meritxell Cano en representació de l’Ajuntament. També van haver-hi representants de la Federació Catalana de Futbol, com Josep Vives, secretari de la junta directiva i delegat per Tarragona de la FCF, Rafael Pinedo, subdelegat per Tarragona, i Diego Ávila, delegat comarcal del Tarragonès.



Durant la jornada es va poder veure part de l’exposició sobre els 50 anys del club.