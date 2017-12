El CD La Floresta ho torna a fer: espectacular presentació del futbol base

Més de 350 nens que formen part de 23 equips gaudeixen d’una brillant posada de llarg

Actualitzada 06/12/2017 a les 18:14

No se sap com ho aconsegueixen, però sempre l’acaben fent grossa. El CD La Floresta va tornar a protagonitzar, aquest dimecres a la tarda, una espectacular presentació de tots els seus equips.



Els més de 350 jugadors que formen part dels 23 equips de què consta l’entitat del barri tarragoní van gaudir del seu dia gran. Però no ho van fer sols: balls, música, espectacle i molta diversió van estar sempre presents a l’Estadi Municipal del CD La Floresta, en un acte en el qual, al llarg de tot el dia hi van passar familiars i amics de jugadors, a banda de curiosos.



El CD La Floresta no para de créixer i no només s’ha convertit en un dels clubs de referència a Tarragona pel que fa a la formació de nous jugadors, sinó que també està agafant un gran nom al territori català.



Però la presentació no només es basa en l’aparició dels joves futbolistes al camp, sinó que l’equip amater del CD La Floresta acabarà la jornada disputant un partit amistós contra un Nàstic amb molts jugadors del filial, però amb un equip amb cara i ulls.