Un CBT carregat de baixes lluitarà per la victòria a Badalona

Redacció

Actualitzada 05/12/2017 a les 19:55

L'Ibersol CBT visita aquest dimecres a les 19 h la pista del Sant Josep de Badalona, els blaus arriben al partit després d'aconseguir la victòria al derbi provincial del passat dissabte a la pista del CB Cantaires, però aquest cop les dificultats dels blaus per confeccionar la convocatòria condicionaran molt el matx.



Berni Álvarez només podrà comptar amb cinc jugadors del primer equip per al partit de demà. David Fernández, Dani Fernández, Dani Tugores, David Mesa i Guido Villamil, aquest seran els cinc homes que Berni convocarà del primer equip per viatjar a Badalona, a més, Daniel Tugores pateix molèsties estomacals que li han impedit entrenar. Pape Mbaye i Henry Wilkins no podran jugar perquè el partit correspon a la segona jornada de lliga, i els jugadors van arribar més tard, per tant, no tenien fitxa la data de celebració oficial del partit. A més, Henry Wilkins va acabar el partit amb un fort cop al seu canell i serà sotmès a proves per veure la gravetat de la lesió. Adrià Duch, Mike Balkovic i Mihajlo Zvonar són baixes confirmades per al partit de Badalona. Amb aquesta situació, Berni Álvarez haurà de completar la convocatòria amb jugadors juniors, que tindran una oportunitat molt important per jugar molts minuts. En cas de victòria, els blaus empatarien amb el Bàsquet Menorca a la tercera posició de la classificació, a només una victòria de les posicions de play-off.



Per la seva banda, el Sant Josep de Badalona arriba al partit en la mateixa posició classificatòria que els blaus, amb un balanç de 6 triomfs i 4 derrotes.



Berni Álvarez, primer entrenador de l'Ibersol CBT, ha valorat que el seu equip jugarà a Badalona «un partit amb molts condicionants per a nosaltres, no podem comptar amb els jugadors no inscrits, a més, amb les molèsties de Mesa i Tugores arribarem amb cinc sèniors disponibles i sis juniors com a molt». En aquest sentit, el tècnic blau reconeix que és un partit complicat «Sant Josep és un equip amb un parell de jugadors interiors molt potents i amb experiència, també tenen jugadors capaços d'anotar des dels tres punts. A casa seva és trobem molt còmodes». Berni creu que serà molt important «aconseguir jugar al ritme de joc que ens interessa per poder pal·liar aquests condicionants».