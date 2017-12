Perone, Bustos, Jean Luc i Juan Delgado abandonen la infermeria

Uche i Barreiro, pendents de la seva evolució, podrien ser la novetat en la següent convocatòria de Rodri

Redacció

Actualitzada 05/12/2017 a les 20:56

El serveis mèdics del Nàstic, han informat que Perone, Bustos, Jean Luc i Juan Delgado estàn disponibles per la propera convocatòria de Rodri. Per altra banda, Uche i Barreiro segueixen lesionats, el temps de baixa estarà marcat per l'evolució de les respectives lesions, però podrien entrar en la convocatòria del proper matx dels granes si evolucionen favorablement.



Perdomo ha iniciat el treball en grup després de la fractura que va patir, i tant Djetei com Tejera queden totalment descartats fins que estiguin cent per cent recuperats.