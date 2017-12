Competició admet a tràmit el recurs d'Osasuna per incompareixença del Nàstic

El Comitè de Competició Esportiva estudiarà el cas, el club grana té tres dies per presentar al·legacions

Actualitzada 05/12/2017 a les 20:34

El Comitè de Competició de la Real Federación Española de Fútbol ha admès a tràmit la reclamació que va presentar Osasuna per incompareixença del Nàstic en la darrera jornada de Segona Divisió. El club grana té tres dies presentar un recurs davant la reclamació de l'equip navarrès. La decisió final veurà la llum la setmana vinent, quan es torni a reunir el Comitè.



Osasuna entén que el Nàstic no va realitzar cap esforç per romandre a la ciutat i valorar, 24 hores després, si el partit es podia disputar. Per tant, reclama la no compareixença del club tarragoní i els tres punts pels 'rojillos'. Els de Navarra inclouen un correu electrònic de l'hotel on es concentrava el Nàstic, confirmant que hi havia habitacions disponibles si el club grana hagués decidit esperar.