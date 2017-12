La Nit de l'Esport de Salou premia 300 esportistes

El TAS va acollir l’entrega de premis de la sisena edició

Redacció

Actualitzada 03/12/2017 a les 12:59

Salou va viure, aquest dissabte al vespre, la sisena edició de la Nit de l’Esport, una cita en la que es reconeix la tasca de les 35 entitats esportives del municipi. El Teatre Auditori de Salou va acollir l’entrega de premis, que es van atorgar als presidents de les diferents associacions esportives salouenques. A més, la gala també va servir per premiar amb mencions especials els esportistes que han destacat, al llarg de l’any, per la seva trajectòria i als clubs que han aconseguit algun ascens o campionat dins la seva disciplina.



El periodista Carles Cortès va ser l’encarregat de presentar un acte que va comptar amb la presència de l’alcalde, Pere Granados, i al qual hi van acudir prop de 530 persones. La gala també va posar la mirada en els Jocs del Mediterrani del 2018, ja que Salou serà una de les subseus de la competició. Per aquest motiu, la presència de Tarracus, la mascota dels jocs, es feia obligada.



Més enllà de l’alcalde del municipi, la sisena Nit de l’Esport de Salou va comptar amb la presència d’Estefania Serrano, Presidenta del Consell Esportiu del Tarragonès; Javier Villamajor, Conseller Comissionat dels Jocs Mediterranis 2018; Josep Maria Valles Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Cambrils, a més d’altres regidores i regidors del consistori. En total van ser premiats uns 300 esportistes, presidents i presidentes i representants de clubs esportius de Salou.